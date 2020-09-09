بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 09 أيلول 2020
آخر الأخبار
الصحة: 80% من إصابات فايروس كورونا في العراق بسيطة مراقبون: لم يصدر من حكومة الكاظمي أي قرار يحمل رسالة إلى العراقيين للتخفيف من مصاعبهم وهمومهم احتجاجا على الظلم والفساد.. أطباء العراق ينفذون إضرابا واسعا مراقبون: منذ عام 2003 سقطت الهوية العراقية وحكم الهوى العراق الولايات المتحدة تعلن خفضا إضافيا لقواتها في العراق رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي الدراجي: 148 تريليون دينار حجم موازنة 2020.. و40 دولاراً لبرميل النفط فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة تسجيل 15 حالة وفاة و687 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:32 ص

مفوضية الانتخابات : 26 مليون مواطن سيشاركون بالانتخابات البرلمانية المقبلة

مفوضية-الانتخابات11

كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن  ان حوالي 26 مليون مواطن سيشاركون  بالانتخابات البرلمانية التشريعية المقبلة.
وقال عضو المفوضية حازم الرديني ، ان “26 مليون ناخب سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة في عموم محافظات البلاد”، لافتا الى انه “لا يمكن اجراء اي عملية انتخابية اذ لم تتوفر ثلاثة جوانب رئيسية وهي قانون الانتخابات اضافة الى توفير التخصيصات المالية اللازمة وخاصة ان هذه الانتخابات تتضمن مشروعا مهما جدا وهو المشروع البايو متري الذي بدأ العمل فيه منذ عدة سنوات وتوقف بسبب الظروف التي طرأت على البلاد.
واضاف ان “المفوضية تعول على ان تكون الانتخابات المقبلة وفق النظام البايو متري لتوفير الضمانات المطلوبة من النزاهة والرصانة”، مبينا ان  “اعداد الناخبين هذه السنة ستزداد حيث سيتم شمول مواليد 2002 والعام القادم على اعتبار ان الانتخابات ستجري فيه وسيتم اضافة مواليد 2003 ايضا وبالتالي فان اعداد الناخبين ستكون قرابة 26 مليون.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمود ملا طلال

الناطق باسم الكاظمي: توصلنا إلى تفاصيل عن مطلقي الهجمات الصاروخية 09 أيلول 2020 11:03 ص

القوات الأمنية

عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة 08 أيلول 2020 04:33 م

الدكة العشائرية

القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار 08 أيلول 2020 01:29 م

ابتزاز فتاة

القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد 08 أيلول 2020 01:27 م

صواريخ

العثور على 50 صاروخا و 300 مقذوف من مختلف الأنواع جنوب كركوك 08 أيلول 2020 12:51 م

عمليات بغداد

عمليات بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل عائلة بالمشتل شرقي بغداد 08 أيلول 2020 11:26 ص

انزال جوي

مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخرين بعملية إنزال جوي في كركوك 08 أيلول 2020 11:23 ص

القوات الأمنية

الداخلية تعلن القبض على قاتل العائلة المكونة من 5 أفراد شرقي بغداد 08 أيلول 2020 09:23 ص

التعليقات