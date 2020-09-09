مفوضية الانتخابات : 26 مليون مواطن سيشاركون بالانتخابات البرلمانية المقبلة



كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن ان حوالي 26 مليون مواطن سيشاركون بالانتخابات البرلمانية التشريعية المقبلة.

وقال عضو المفوضية حازم الرديني ، ان “26 مليون ناخب سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة في عموم محافظات البلاد”، لافتا الى انه “لا يمكن اجراء اي عملية انتخابية اذ لم تتوفر ثلاثة جوانب رئيسية وهي قانون الانتخابات اضافة الى توفير التخصيصات المالية اللازمة وخاصة ان هذه الانتخابات تتضمن مشروعا مهما جدا وهو المشروع البايو متري الذي بدأ العمل فيه منذ عدة سنوات وتوقف بسبب الظروف التي طرأت على البلاد.

واضاف ان “المفوضية تعول على ان تكون الانتخابات المقبلة وفق النظام البايو متري لتوفير الضمانات المطلوبة من النزاهة والرصانة”، مبينا ان “اعداد الناخبين هذه السنة ستزداد حيث سيتم شمول مواليد 2002 والعام القادم على اعتبار ان الانتخابات ستجري فيه وسيتم اضافة مواليد 2003 ايضا وبالتالي فان اعداد الناخبين ستكون قرابة 26 مليون.