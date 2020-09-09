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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:04 ص

الصحة تقرر أن يكون الدوام 100% اعتبارا من اليوم

وزارة الصحة
قررت وزارة الصحة، ان يكون الدوام الرسمي لكافة منتسبيها بنسبة 100% اعتباراً من اليوم.

وبحسب كتاب رسمي ، فان القرار جاء لاتمام انسيابية العمل الاداري في الدوائر والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة ، ولمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الراقدين ولزيادة السعة السريرية بعد انشاء مراكز علاج كورونا".
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أخر تعديل: الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:05 ص
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