الصحة تقرر أن يكون الدوام 100% اعتبارا من اليوم

قررت وزارة الصحة، ان يكون الدوام الرسمي لكافة منتسبيها بنسبة 100% اعتباراً من اليوم.



وبحسب كتاب رسمي ، فان القرار جاء لاتمام انسيابية العمل الاداري في الدوائر والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة ، ولمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الراقدين ولزيادة السعة السريرية بعد انشاء مراكز علاج كورونا".