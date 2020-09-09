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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 11:03 ص

الناطق باسم الكاظمي: توصلنا إلى تفاصيل عن مطلقي الهجمات الصاروخية

محمود ملا طلال
أعلن الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، التوصل إلى تفاصيل عن مطلقي الهجمات الصاروخية ،فضلاً عن إجهاض الكثير من الهجمات.

وقال ملا طلال، خلال مؤتمر صحفي ، إن "كل الخروقات الأمنية في ما يتعلق بإطلاق الصواريخ هي متابعة، وهناك معلومات استخباراتية موجودة لدى الاجهزة الامنية.


وأضاف، أن "هناك اجراءات تتخذ في ما يخص مطلقي هذه الصواريخ او بعض الجهات الداعمة، وقد نسمع خلال الايام المقبلة تفاصيل عن بعض الحوادث التي حدثت مؤخراً.
وأشار، إلى أن "الأجهزة الأمنية ساهرة ومتابعة، وقد لاحظتم أن القوات الامنية استطاعت معرفة مواقع اطلاق الصواريخ بوقت سريع، كما أن جهد الاجهزة الامنية منع الكثير من اطلاق هذه الصواريخ".
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