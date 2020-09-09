وزير المالية يكشف عن سبب تأجيل تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي

كشف وزير المالية علي علاوي، عن سبب تأجيل تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي.



وقال علاوي خلال استضافته جلسة مجلس النواب ان"ورقة الإصلاح ستقدم إلى الرئاسات الثلاث واللجان المعنية نهاية هذا الشهر الحالي ونسعى الى ايقاف ابواب هدر المال العام على كافة المستويات وسيتضمن ذلك في ورقة الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف، أن"سبب تأخر الحكومة بعدم إرسال ورقة الإصلاح الحكومي إلى البرلمان كان لعدم اكتمال قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020





وأشار إلى، أن"الحكومة صرفت جميع أموال الاقتراض الداخلي، ولن يتم الاقتراض خارجيا لغاية الآن.