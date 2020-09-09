عضو بالنزاهة النيابية: جميع المؤشرات تؤكد عدم اجراء انتخابات شفافة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري:" ان جميع المؤشرات تدل على عدم اجراء انتخابات نزيهة.



وقال الشمري في تصريح متلفز :" ان قانوني الانتخابات والمفوضية تم تشريعهما في ظروف صعبة ، ومنها التظاهرات، وهما يتضمنان خللا كبير "، مبينا ان "جميع المؤشرات تؤكد عدم اجراء انتخابات نزيهة.



وتابع :" ان الانتخابات القادمة ستكون مزورة ، وهناك جهات سياسية نافذة بدأت من الان بشراء بطاقات انتخابية.