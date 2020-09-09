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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 09 أيلول 2020 10:54 ص

الكاظمي يعبر عن تضامن العراق مع الشعب السوداني بكارثة الفيضانات

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عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تضامن العراق مع الشعب السوداني بكارثة الفيضانات.

 وقال الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة له على "تويتر" :  أن الكاظمي يعبّر عن كامل التضامن والتعاطف مع الشعب السوداني الشقيق لما يمر به من كارثة بيئية، خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ونحن ننظر في إمكانية الحكومة العراقية في تقديم المساعدة اللازمة لتجاوز الأخوة في السودان تداعيات هذه الكارثة.

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