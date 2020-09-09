المالية النيابية: موازنة 2020 ستكون لشهرين فقط

أكدت الجنة المالية النيابية ان اقرار الموازنة سيستغرق ما لايقل عن شهر، مبينا انها ستكون للشهرين الاخيرين من هذا العام..

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان الموازنة خرجت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووصلت الى مجلس الوزراء وبانتظار تصويته عليها وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها.

واضاف ان “الموازنة الحالية معدة لثلاثة اشهر لكنها ستأخذ ما يقرب من شهر لاقرارها مابين مجلس الوزراء ومجلس النواب”، مبينا انها” ستكون موازنة لشهرين فقط”.

واوضح كوجر ان “هدف الحكومة من ارسال موازنة لشهرين هو سعيها لقرض اخر اعلنت عن حاجتها اليه”.