نائب عن سائرون: الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على حسم الدوائر المتعددة

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان الكتل السياسية لا تزال غير متفقة على الية حسم توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة

وقال محمد ، ان “الكتل السياسية لم تقدم اي مقترح لحسم الية توزيع الدوائر الانتخابية باستثناء تحالف سائرون الذي قدم مقترح بان يكون كل نائب دائرة انتخابية”، لافتا الى ان “عدم تقديم المقترحات من قبل الكتل السياسية ستعطل حسم الية التوزيع الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “الكتل السياسية لم تتفق على الية محددة حتى الان وفقرة الدوائر المتعددة ضمن المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد ستكون معطلة”، مبينا ان “موعد الانتخابات يجب ان يحدد من قبل مجلس النواب.