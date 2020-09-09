نائب يكشف عن ملفات فساد في العقود المبرمة بحكومة عبد المهدي



كشف النائب المستقل باسم خشان، ، عن ملفات فساد في العقود المبرمة من قبل الحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال خشان، ان "حكومة عادل عبدالمهدي، ابرمت الكثير من العقود بمختلف الاصعدة، فيما شبهات فساد كبير وخطير، خصوصاً عندما تحولت الحكومة الى حكومة تصريف الاعمال، فهذه الامر اشتغل لعدم وجود اي رقابة عليها".

واضاف ان "الجهات الرقابية المختصة، مطالبة بمراجعة كل التعاقدات التي عقدت في ظل حكومة عادل عبدالمهدي، وخصوصاً خلال تصريف الاعمال، فهناك فساد كبير وهدر للمال العام، بمبالغ طائلة، وهي احد اسباب جعل خزينة العراق شبه خالية من الاموال".