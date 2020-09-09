الكاظمي يؤكد ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمعالجة التحديات التي تواجه البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم لمعالجة التحديات التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا .
وقال بيان لمكتب الكاظمي ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما.
وقال بيان لمكتب الكاظمي ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما.