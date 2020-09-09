الكاظمي يؤكد ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمعالجة التحديات التي تواجه البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم لمعالجة التحديات التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا .



وقال بيان لمكتب الكاظمي ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما.