رونالدو يقود البرتغال للصدارة ويقترب من إسقاط دائي

أحرز كريستيانو رونالدو نجم وقائد منتخب البرتغال، هدفي منتخب لبلاده في شباك نظيره السويدي، في منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدون الهدف الأول بطريقة رائعة، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، مباشرة باتجاه المرمى سكنت شباك أولسين الحارس السويدي، والثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وذكرت شبكة "ESPN"، أن رونالدو بهدفيه في السويد، وصل إلى الهدف رقم 101 له بقميص المنتخب البرتغالي.

وأضافت أن كريستيانو أصبح أول لاعب أوروبي ينجح في الوصول إلى الهدف رقم 101 وثاني لاعب في العالم بعد الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 هدفا مع منتخب بلاده.

فيما قالت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الدون تمكن من تسجيل هدف على الأقل في 17 موسم على التوالي مع البرتغال، بداية من 2004 حتى 2020.