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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 09 أيلول 2020 09:25 ص

فرنسا تحقق فوزا مثيرا على كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

فرنسا

حقق منتخب فرنسا فوزًا مثيرًا على ضيفه الكرواتي بنتيجة "4-2"، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب سان دوني، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح ديان لوفرين النتيجة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 16، وتعادل أنطوان غريزمان للديوك في الدقيقة 43، قبل أن تتقدم فرنسا بهدف عكسي، دوّنه لاعب الضيوف، دومينيك ليفاكوفيتش.

وتعادل جوسيب بريكالو للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55، لكن مدافع آر بي لايبزيغ، دايوت أوباميكانو، أعاد التقدم للفرنسيين في الدقيقة 65 من ضربة رأسية قوية.

وأكمل أوليفييه جيرو الرباعية للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، تسبب فيها متوسط ميدان كرواتيا، مارسيلو بروزوفيتش، ليُدوّن مهاجم تشيلسي على هدفه الدولي الأربعين.

وكرر بذلك منتخب فرنسا نتيجة فوزه على كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، والذي انتهى لمصلحة كتيبة ديديه ديشامب (4-2).

وارتفع رصيد فرنسا، بهذا الفوز، إلى النقطة السادسة، محتلة للمركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن البرتغال، في حين ظلت كرواتيا دون نقاط، بعد خسارتها للمباراة الثانية على التوالي.

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أخر تعديل: الأربعاء، 09 أيلول 2020 09:25 ص
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