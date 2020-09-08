العقاب على ميليشيا حزب الله.. عقوبات على وزيرين جديدين و90 شخصية تحت مقصلة العقوبات

خبراء: العقوبات تشمل تقييد حركة وتجميد أرصدة وعقارات



تتواصل على مدار الفترة الماضية، العقوبات الأمريكية الساعية إلى تكسير عظام ميليشيا حزب الله الإرهابية. سواء كان بعقوبات على الميليشيا ذاتها من جانب وزارة الخزانة الامريكية أو عقوبات على أفراد تابعين لها.

وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب، وقالت إنهما قدما دعما ماديا وماليا لجماعة حزب الله اللبنانية الارهابية. وذلك في تصعيد للإجراءات الأمريكية المناهضة للجماعة الشيعية المدعومة من إيران بعد انفجار أغسطس في بيروت.



وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بـ "تقديم دعم مادي لحزب الله والتورط في الفساد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين كبار بالحكومة الأمريكية، قولهم إن العقوبات تبرز كيف تورط السياسيان اللبنانيان في الفساد وتآمرا مع حزب الله‎، مشددين على أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم أنشطة جماعة حزب الله الإرهابية والمحظورة‎.

ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، إلى أن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه.

وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات

وأضافت الوزارة أن فنيانوس أمن عقودا حكومية بملايين الدولارات لميليشيات حزب الله، بينما استغل علي حسن خليل منصبه وعمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات. وتعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها.

واعتبرت واشنطن أن شعار "كلن يعني كلن" تعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح، متهمة حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ. وأوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله الارهابي وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

وشدد وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، على دعم واشنطن للشعب اللبناني، مشددا على أنه سيتم محاسبة أي شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية.

مراقبون اعتبروا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على وزراء حزب الله رسالة للارهابي نصر الله وجماعته.

أ.ي