عمليات البصرة تعلن نجاح ممارساتها في المحافظة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، نجاح العمليات الأمنية لمصادرة الأسلحة، مؤكدة ضبط أسلحة متنوعة.



وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام، في بيان، إن "عمليات اليوم موفقة والنتائج إيجابية حيث تم القاء القبض على ٥٢ مطلوباً وفق مواد جنائية مختلفة".



وأضاف " العمليات توقفت واستمرارها يعتمد على تقدير الموقف العام ".



وأشار إلى أن "من واجب القوات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية وايجاد البيئة الآمنة للمواطنين"، مؤكداً ان " المعلومة الاستخبارية هي التي أدت الى نجاح عملية اليوم".



وتابع ان "قواتنا الأمنية كانت على مستوى جيد من المهنية في تأدية واجباتها الأمنية والتعامل الإنساني مع المواطنيين".



وبين ان " قواتنا الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع خلال لعمليات".



وشكر قائد العمليات " الدور الكبير لصقور الجو الأبطال طيران الجيش العراقي في إسناد القطعات الارضية في واجب اليوم".

