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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 08 أيلول 2020 04:10 م

تسجيل 15 حالة وفاة و687 إصابة جديدة بفايروس كورونا في كردستان

كورونا في كردستان
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 حالة وفاة، و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت 6012 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ورابرين، ودهوك، حلبجة.

وأضافت الوزارة، أنها سجلت 687 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 199 اربيل، 78 السليمانية، 24 كرميان، 72 رابرين، 271 دهوك، 43 حلبجة.

وافصحت الوزارة عن شفاء 321 حالة اصابة وكالاتي: 213 اربيل، 32 كريمان، 49 رابرين، 27 حلبجة، مشيرة الى ان وفاة 15 مصابا وكما يأتي: 7 اربيل، 5 السليمانية، وحالة واحدة في رابرين، وحالتا وفاة في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور فيروس في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ33685 مصابا تعافى 21244 من بينهم، فيما لا يزال 11195 قيد العلاج توفي 1246 مصابا.
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