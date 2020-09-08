بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 03:34 م

النزاهة: فاسدون يتلاعبون بالعقارات في البصرة

النزاهة
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء 8 ايلول 2020، عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب في أوليات عقارات في محافظة البصرة تعود ملكيتها إلى الدولة، فيما بينت رصدها شبهات هدر للمال العام بعملية بيع تلك العقارات.
وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، في بيان  لها  إلى حصول حالات هدر  للمال العام تمثلت ببيع عقاراتٍ تابعةٍ للدولة بأسعارٍ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقيَّة، مُبيِّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى (5,000,000,000) مليارات دينار.
وأضافت، أن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة شط العرب، تمكَّن من ضبط (110) معاملة عقاريَّة تمَّ بموجبها بيع عقاراتٍ عائدةٍ للدولة بأسعارٍ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقيَّة، لافتةً إلى قيام بعض مُوظفي البلديَّـة بالتلاعب في أوليات تلك العقارات.
وأكدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

الصحة: 4314 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الشفاء يتخطى 200 ألف 08 أيلول 2020 03:16 م

النفط

أسعار النفط تتراجع 3%.. وبرنت أدنى الـ 42 دولاراً 08 أيلول 2020 01:41 م

دولار

ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية 08 أيلول 2020 01:39 م

الذخهب

وسط ارتقاع كبير للدولار .. سعر الذهب يعمق خسائره عالمياً 08 أيلول 2020 01:37 م

الباصات الحمراء

النقل : عودة عمل الباصات الحمراء في بغداد بعد انقطاع 6 أشهر 08 أيلول 2020 01:34 م

اصابة وزير المالية في اقليم كردستان بكورونا

إصابة وزير المالية في إقليم كردستان بكورونا 08 أيلول 2020 11:20 ص

كورونا العراق

ديالى تسجل 918 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية 06 أيلول 2020 03:19 م

كورونا في العراق

الفتلاوي: الإصابات اليومية بفايروس كورونا في العراق تنذر بكارثة إنسانية 06 أيلول 2020 02:12 م

التعليقات