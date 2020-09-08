بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 03:30 م

نائب يكشف عن إهدار ملايين الدولارات في عقد بسماية الكهربائي

مجلس النواب

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمجد العقابي، الثلاثاء 8 أيلول 2020، عن وجود هدر بالمال العام، ويقدّر بملايين الدولارات في أحد عقود وزارة الكهرباء.


وتضمنت وثائق صادرة عن العقابي ومقدّمة إلى لجنة الأمر الديواني: نرفق لكم نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية حول عقد بسماية الكهربائية الاستثمارية، سعة 4500 ميكا واط، الذي ثبت فساده وبالأدلة، حيث قامت وزارة الكهرباء في 9\6\2019 بزيادة سعة المحطة من 3000 إلى 4500 ميكا واط، بالرغم من الفساد الكبير الموجود في العقد الأول دون أن تقوم بتعديل العقد حيث نذكر بعض جزئيات العقد لا على سبيل الحصر.

وأضاف العقابي بحسب الوثائق، أن وزارة الكهرباء قامت بدفع مبلغ 11782079 دولار عن قيمة الطاقة المستهلكة داخل المحطة والتي تشمل أجهزة تبريد وإنارة المحطة وهذا غير موجود في العقد.

وتابع: تحملت الوزارة مبلغا قدره 51714510 ألف دولار عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، إذ كان على الشركة المتعاقدة أن تقوم بنصب منظومة فلاتر ميكانيكية كما هو معمول به في المحطات التابعة للوزارة لكنها لم تفعل.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جبهة النجيفي

جبهة النجيفي تكشف تحركات من خلف الكواليس بشأن الدوائر الانتخابية 08 أيلول 2020 03:13 م

القبض على

القبض على "مسؤول العبوات الناسفة" في تنظيم داعش الإرهابي بكركوك 08 أيلول 2020 02:58 م

2020_7_25_15_3_25_902

من هو السياسي الإيراني "محمد غرضي" الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 08 أيلول 2020 02:53 م

كورونا في إيران

2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران 08 أيلول 2020 02:18 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية 08 أيلول 2020 01:25 م

هيئة-النزاهة-العراق-768x387

النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة 08 أيلول 2020 01:24 م

منصور البعيجي

البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين 08 أيلول 2020 01:22 م

سلام الشمري

سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر 08 أيلول 2020 01:20 م

التعليقات