نائب يكشف عن إهدار ملايين الدولارات في عقد بسماية الكهربائي

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمجد العقابي، الثلاثاء 8 أيلول 2020، عن وجود هدر بالمال العام، ويقدّر بملايين الدولارات في أحد عقود وزارة الكهرباء.



وتضمنت وثائق صادرة عن العقابي ومقدّمة إلى لجنة الأمر الديواني: نرفق لكم نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية حول عقد بسماية الكهربائية الاستثمارية، سعة 4500 ميكا واط، الذي ثبت فساده وبالأدلة، حيث قامت وزارة الكهرباء في 9\6\2019 بزيادة سعة المحطة من 3000 إلى 4500 ميكا واط، بالرغم من الفساد الكبير الموجود في العقد الأول دون أن تقوم بتعديل العقد حيث نذكر بعض جزئيات العقد لا على سبيل الحصر.

وأضاف العقابي بحسب الوثائق، أن وزارة الكهرباء قامت بدفع مبلغ 11782079 دولار عن قيمة الطاقة المستهلكة داخل المحطة والتي تشمل أجهزة تبريد وإنارة المحطة وهذا غير موجود في العقد.

وتابع: تحملت الوزارة مبلغا قدره 51714510 ألف دولار عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود، إذ كان على الشركة المتعاقدة أن تقوم بنصب منظومة فلاتر ميكانيكية كما هو معمول به في المحطات التابعة للوزارة لكنها لم تفعل.