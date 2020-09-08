بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 08 أيلول 2020 03:28 م

حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز

موفق الربيعي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن صحة الكتاب الرسمي المتضمن بإنهاء تكليف موفق الربيعي من سكرتارية لجنة الصحة الوطنية، وأن حكومة مصطفى الكاظمي قررت انهاء استمراره في مهمته.

وبحسب المصادر، فإن إبعاد الربيعي عن لجنة الصحة الوطنية، جاء استجابة لتحديات الأزمة الصحية التي تتطلب مسؤولين أكثر فاعلية، وقرب مع واقع الناس، وان يكون مقبولا لدى العراقيين، وهو أمر مهم حتى من الناحية المعنوية، ولهذا تم ابعاد الربيعي، الذي توسطت قوى سياسية نافذة لإعادة تأهيله.

وأشار مراقبون إلى أن انهاء مهمة الربيعي يعد انتصارا جديدا لحكومة الكاظمي التي ترفض فرض شخصيات من قبل قوى سياسية، وفقا لـ "المسلة".

كما أنه يمثل فشلا جديدا لهذا الرجل الذي برز في عالم السياسة العراقية منذ ٢٠٠٣، ولم يستطع تحقيق أي انجاز يشار له بالبنان، فضلا عن ارتباط اسمه بالفشل، ما جعله شخصا غير مرغوب به بين اغلبية العراقيين.

وأطل الربيعي على العراقيين في ٢٠٠٣، ولم يحقّق سوى الفشل والاستحواذ على الامتيازات واملاك الدولة وأبرزها البيت التراثي المعروف في شارع حيفا حين حوله الى حزب فضائي، لا فعل له على الساحة، ومتاجرته بحبل مشنقة الرئيس الراحل صدام حسين وتمثاله، وشقيقه الهارب بملايين الدولارات من المال العام باعتراف الربيعي نفسه في فضائيات.

ولأن الربيعي يدرك أن لا طاقة للعراقيين على تحمّل رؤيته في سفينة السياسة، فقد قرّر هذا المرة، التحايل على العراقيين، بالعودة الى الساحة، بواسطة مهنته الاصلية، الطب، بوساطة قوى سياسية لأنه يدرك أن حكومة الكاظمي ترفض ذلك، وهو ما حصل بالضبط في قرار الإبعاد.

وأشار مراقبون إلى أن الربيعي نفسه من بين أسماك سياسية "صعبة" الإمساك، ليفاجأ العراقيين، بالحضور القسري رغما عنهم، وعلى رغم ادراكه، انهم لا يطيقون تواجده المرتبط بالسقوط والضياع.

لقد سددت حكومة الكاظمي، بإبعاد الربيعي عن مسؤولية، طعنة الى أولئك الفاسدين من صنيعة الحقب الفاسدة، الذي يتوهمون بانهم سوف يستمرون في قطف العنب الى الابد، وان امتيازات الجاه والمنصب "الخيالية"، يجب ان تتواصل، متناسين ان الأمر يختلف هذه المرة.



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عالية نصيف

عالية نصيف:التظاهرات انحرفت بعد تدخل الأحزاب .. والمالكي يهيمن على العملية السياسية 08 أيلول 2020 03:48 م

نزاع عشائر

حكومة الكاظمي أمام تحد مصيري مع دولة العشائر الموازية وسلاح الميليشيات 08 أيلول 2020 03:40 م

ميليشيات

ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية 08 أيلول 2020 02:08 م

البورصة

وسط تكهنات بموجة ثانية لكورونا.. محللون يكشفون ملامح واتجاهات بورصات الخليج ومصر؟ 08 أيلول 2020 01:50 م

مطار صنعاء

ميليشيا الحوثي تواصل إرهابها .. إتوقف رحلات الإغاثة الإنسانية وتنهب عائدات النفط 08 أيلول 2020 01:20 م

مجلس النواب

الخلافات بين الكتل البرلمانية العراقية حول قانون الانتخابات مستمرة.. "الدوائر المتعددة" السبب الرئيسي 08 أيلول 2020 12:08 م

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

استهداف مطار بغداد دائما بـ "الكاتيوشا".. ميليشيات تسعى لطرد شركة أمنية بريطانية تعمل فيه 08 أيلول 2020 11:47 ص

كورونا العراق

مع ارتفاع إصابات كورونا.. العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية 08 أيلول 2020 10:45 ص

التعليقات