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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 02:58 م

القبض على "مسؤول العبوات الناسفة" في تنظيم داعش الإرهابي بكركوك

القبض على
أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، القبض على من وصفته بـ“مسؤول العبوات الناسفة“ في ولاية دجلة التابعة لتنظيم داعش.
وقالت الوزارة في بيان: إنه ”بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على إرهابي في مركز محافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية“.
وأضافت: أن ”المطلوب عمل بعدد من المناصب في داعش، آخرها مسؤول العبوات الناسفة في ما يسمى ديوان الجند – ولاية دجلة، حيث تمت عملية إلقاء القبض عليه في مركز المحافظة، وتم تدوين أقواله، والذي اعترف صراحة بما نسب اليه، وتمت إحالته للقضاء، لإكمال أوراقه التحقيقية، لينال جزاءه العادل“.
ورغم توقف العمليات العسكرية في مختلف المحافظات العراقية، ضد تنظيم دعش، إلا أن القوات الأمنية تعلن بين الحين والآخر، القبض على عناصر في التنظيم، يختبئون بين المدنيين، وسط تحذيرات من قدرة التنظيم على العودة مرة أخرى.
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