من هو السياسي الإيراني "محمد غرضي" الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن السياسي الإيراني ”محمد غرضي“، اليوم الثلاثاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 18 حزيران/ يونيو 2021، فيما هاجم البرلمان الحالي الذي يهمين عليه المتشددون بسبب عزمهم إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية.

ونقل موقع ”جهان نيوز“ الأصولي عن غرضي قوله إن ”الدستور الإيراني لا يحدد حداً أقصى لسن المرشحين للانتخابات الرئاسية، لذا فإن تحديد السن غير دستوري“، منتقداً خطة البرلمان الإيراني الحالي الذي يهمين عليه المتشددون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ غرضي من العمر 78 عاماً، وفي حال صوت البرلمان على قانون تعديل الانتخابات الرئاسية فإنه لن يُسمح له بالترشح، وبحسب مشروع القانون سيحق لمن أعمارهم ما بين 40 و 70 عاماً الترشح للانتخابات.

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وأضاف غرضي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2013 ولم يتمكن من الفوز فيها، ”سأقوم بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى، ربما يكون في ذلك فرج“، متهماً البرلمان الحالي بالعمل على إصدار قوانين وصفها بـ“الفئوية“.

وتابع السياسي الإيراني أن ”الأحزاب السياسية في إيران لا تتمتع بقاعدة اجتماعية مستقرة، لافتاً إلى أنه ”يجب أن تظل التيارات في السلطة تحت أي ظرف“، في إشارة إلى التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين والتيار الأصولي المتشدد.

ولفت غرضي إلى أن ”الادعاء بالثورة شعار، شرط أن تكون ثورياً هو الاهتمام بالحقوق العامة، وهذا البرلمان، مثله مثل البرلمانات السابقة، سيتصرف بطريقة تؤدي إلى مزيد من الانقسام الاجتماعي، كما يغير هذا البرلمان القوانين بحسب مصلحة التيار الذي يهيمن عليه (المتشددين)“.

وكان غرضي وزيراً للنفط في حكومة رئيس الوزراء الإصلاحي مير حسين موسوي عام 1989، ومن بعدها وزيرا للاتصالات بحكومة الرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو من أهالي محافظة أصفهان وسط البلاد، وحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية.

كما مثل غرضي مدينة أصفهان بصفته نائباً في البرلمان الإيراني في دورته الأولى بعد الثورة عام 1979، كما جرى تعيينه محافظاً لكل من محافظتي كردستان (غرب البلاد) وخوزستان (جنوبا).

ويعد من مؤسسي صحيفة ”رسالت“ المقربة من الأصوليين، ومن المرافقين الأوفياء لمؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، كما يعتبر من المؤسسين لقوات الحرس الثوري الإيراني.