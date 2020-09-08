2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 337 ألف شخص لحد الآن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: تم تسجيل 2302 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 391 ألفا و112 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1226 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 337 ألفا و 414 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3713 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت إلى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 22542 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملایین و431 ألف و646 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.