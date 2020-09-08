بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 08 أيلول 2020 01:53 م

الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟

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تساءل المحلل السياسي مجاهد الطائي، عن سبب عدم شمول مطلقي صواريخ الكاتيوشا بعمليات نزع السلاح المنفلت.

وقال الطائي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "قبل .. وأثناء.. وبعد انطلاق حملة الحكومة ضد السلاح المنفلت؛ تستمر عملية إطلاق صواريخ الكاتيوشا وتفجير العبوات الناسفة ".

وأضاف "نفهم من ذلك؛ أن تلك العمليات وأصحابها لا تشملهم الحملة؟ فضد من يا تُرى كانت الحملة؟ وماذا حققت؟ هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟".
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