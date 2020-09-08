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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 01:43 م

الكويت تسجل 857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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  أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 857 حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشارت الوزارة في مؤتمرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الكويت وصل إلى 91.244 ألف حالة.
وقالت الوزارة إن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى، مُبيناً أنه جارِي فحص المخالطين لهم.
وأعلنت الوزارة صباح اليوم عن شفاء 617 حالة من مصابي "كورونا" في الكويت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 81.654 ألف حالة.

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