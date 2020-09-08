أسعار النفط تتراجع 3%.. وبرنت أدنى الـ 42 دولاراً

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3 المائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع برنت أدنى 42 دولاراً، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب على الخام.

وتعرض الخام الأمريكي للضغط وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة احتفالاً بيوم العمال في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب على الوقود.

وأظهر تحليل لـ"رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع تقليدياً بالتجمعات بمناسبة نهاية الصيف، في الوقت نفسه، زادت الحالات في الهند وبريطانيا.



ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.3 بالمائة إلى 38.46 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.3 بالمائة إلى 41.47 دولار للبرميل.