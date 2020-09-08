ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية



واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب اجتماع المركزي الأوروبي ومخاوف البريكست.

ويأتي الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية مع تراجع شهية المخاطرة في ظل الموجة البيعية التي شهدتها الأسهم نهاية الأسبوع الماضي.

كما استفاد الدولار من هبوط الإسترليني مع تزايد مخاوف انتهاء الفترة الانتقالية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دون التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم العلاقة بعد البريكست.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.



وبحلول الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1814 دولار، كما لم يشهد أي تغيير أمام الين الياباني عند 106.31 ين.

فيما صعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.3093 دولار، وارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9180 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة 93.179.