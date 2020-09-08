وسط ارتقاع كبير للدولار .. سعر الذهب يعمق خسائره عالمياً

عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 21 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع قوة الدولار الأمريكي.

هبط المعدن الأصفر مع صعود قوي للدولار الذي يجعل حيازة الذهب أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، بالإضافة إلى خسائر الأسهم حيث تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى أنها سوف تفتح على هبوط.

وينصب تركيز المستثمرين على قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسة سيضيفون المزيد من الحوافز.

على الجبهة التجارية، أثار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى فكرة فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر الأموال جراء ذلك.



وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9:40 دولار إلى 1924.90 دولار للأوقية.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1912.50 دولار للأوقية فاقداً 21.15 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 6.4 بالمائة إلى 93.313.