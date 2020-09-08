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الثلاثاء, 08 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 01:34 م

النقل : عودة عمل الباصات الحمراء في بغداد بعد انقطاع 6 أشهر

الباصات الحمراء
أعلنت وزارة النقل  ممثلة في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تسيير باصاتها الحمراء ذات الطابقين والطابق الواحد داخل العاصمة بغداد، للعمل على خدمة المواطنين بين مناطق ومدن العاصمة ضمن خطوطها المنتظمة وبنفس أسعارها الرمزية المعمول بها سابقا.
وقال مدير عام الشركة، كريم كاظم حسين، في بيان للوزارة، إنه تماشيا مع توجيهات وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، باشرت باصات النقل الداخلي للشركة عملها اليوم الموافق 8 سبتمبر/ أيلول بعد انقطاع دام 6 أشهر بسبب كورونا، لخدمة ونقل المواطنين بين مناطق وأحياء العاصمة مع الالتزام بتعليمات وشروط الصحة والسلامة من تعفير الباصات بشكل مستمر والتثقيف لارتداء الكمامات والقفازات داخل الباصات.
وأضاف حسين، أن المسافرين والوفود من المؤسسات الخدمية التي تسعى لتفعيل المزيد من خدمات النقل المتطورة للمواطنين وفق خطة عمل تنسجم مع الواقع الموجود للتخفيف عن كاهل المجتمع.
وأشار حسين، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون تطبيق جملة من المشاريع والخدمات والتي توفر شبكة نقل متطورة تغطي أغلب الشوارع والمناطق في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.
وأعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، إحدى تشكيلات وزارة النقل، عن إيقاف عمل باصات النقل الداخلي في عموم البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، التزاماً بتعليمات الجهات الصحية والجهات المعنية وحظر التجوال والتوصيات الخاصة بإيقاف النقل الجماعي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
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