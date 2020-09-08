كارول سماحة تتخطى المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "قلبي وقع"

حققت أغنية "قلبي وقع" للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من مليون مشاهدة بعد خمسة أيام على طرحها عبر موقع "يوتيوب".



وتلقى الأغنية التي صدرت ضمن أحداث حكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.



أغنية "قلبي وقع"باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وهي أغنية مكتملة العناصر من حيث النص واللحن والتوزيع الموسيقي.



جدير ذكره أن مسلسل "مدرسة الحب3" بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.



