بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 01:30 م

كارول سماحة تتخطى المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "قلبي وقع"

كارول
حققت أغنية "قلبي وقع" للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من مليون مشاهدة بعد خمسة أيام على طرحها عبر موقع "يوتيوب".

وتلقى الأغنية التي صدرت ضمن أحداث حكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

أغنية "قلبي وقع"باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وهي أغنية مكتملة العناصر من حيث النص واللحن والتوزيع الموسيقي.

جدير ذكره أن مسلسل "مدرسة الحب3" بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020_7_25_15_3_25_902

الفنانة المصرية عايدة كامل تتصدر تريند تويتر بعد ساعات من وفاتها وتشييع جثمانها 08 أيلول 2020 01:27 م

من المباراة

إيطاليا تهزم هولندا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية 08 أيلول 2020 11:02 ص

ميسي

برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي 07 أيلول 2020 03:49 م

ميسي

سانشيز: ميسي كان ضحية "نصيحة سيئة" أدخلته في نزاع خاسر مع برشلونة 06 أيلول 2020 11:59 ص

لويس سواريز

عقبة جديدة تعيق عملية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 04 أيلول 2020 04:15 م

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح العراق حق إقامة الدورات التدريبية 04 أيلول 2020 11:38 ص

safe_image

والد ميسي يتحدث عن إمكانية استمراره ابنه في برشلونة 03 أيلول 2020 03:51 م

1-11-1200x675

تجنبا للإصابة بكورونا...توصية للأزواج بوضع الكمامة خلال العلاقات الحميمة 03 أيلول 2020 03:46 م

التعليقات