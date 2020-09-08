القى جهاز الامن الوطني القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد.



وقال الجهاز في بيان انه : بناءً على شكوى احدى ضحايا الابتزاز الالكتروني؛ تمكن جهاز الأمن الوطني من القاء القبض وفق اوامر قضائية على مبتز الكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بانتحال صفة ضابط، والشروع بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم اقامته علاقات غير اخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية.



واضاف : انه جرى تدوين اقواله اصولياً، واعترافه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ اكثر من سنة؛ وتمت احالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.