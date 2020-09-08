بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
حكومة الكاظمي تنهي عمل موفق الربيعي.. نهاية مرّة لسياسي برز عام 2003 ولم يحقق أي إنجاز 2302 إصابة جديدة بكورونا و132 وفاة في إيران ميليشيات الحرس الثوري الإيراني تدرب عناصر سورية عند الحدود العراقية الطائي: هل يضحك الكاظمي على المتظاهرين ويلتف على وعوده بحصر السلاح؟ القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد مصرف الرافدين يشمل دوائر جديدة في الداخلية بالسلف الشخصية النزاهة ترصد تلاعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام في البصرة البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين سلام الشمري : سنمضي باقرار فقرة الدوائر المتعددة مهما كلف الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 01:27 م

القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد

ابتزاز فتاة

القى  جهاز الامن الوطني القبض على مبتز الكتروني ينتحل صفة ضابط في بغداد.

 وقال الجهاز في بيان انه : بناءً على شكوى احدى ضحايا الابتزاز الالكتروني؛ تمكن جهاز الأمن الوطني  من القاء القبض وفق اوامر قضائية على مبتز الكتروني يستخدم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛  بانتحال صفة ضابط،  والشروع بالتعرف على ضحاياه وايهامهن بالزواج، ومن ثم اقامته علاقات غير اخلاقية وتصويرهن وابتزازهن بمبالغ مالية.

واضاف :  انه جرى تدوين اقواله اصولياً، واعترافه بابتزاز نساء من داخل وخارج العراق منذ اكثر من سنة؛ وتمت احالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الدكة العشائرية

القبض على ثمانية متهمين مطلوبين وفق المادة 4/ارهاب (دكة عشائرية) في بغداد وذي قار 08 أيلول 2020 01:29 م

صواريخ

العثور على 50 صاروخا و 300 مقذوف من مختلف الأنواع جنوب كركوك 08 أيلول 2020 12:51 م

عمليات بغداد

عمليات بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل عائلة بالمشتل شرقي بغداد 08 أيلول 2020 11:26 ص

انزال جوي

مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخرين بعملية إنزال جوي في كركوك 08 أيلول 2020 11:23 ص

القوات الأمنية

الداخلية تعلن القبض على قاتل العائلة المكونة من 5 أفراد شرقي بغداد 08 أيلول 2020 09:23 ص

تحسين الخفاجي

العمليات المشتركة: سنفرض القانون بالمحافظات التي تشهد انفلاتاً أمنياً بسبب السلاح غير المنضبط 06 أيلول 2020 11:53 ص

لجنة الامن النيابية

لجنة الأمن النيابية، تدعو الحكومة إلى تخصيص مبالغ مالية لشراء الأسلحة من الأهالي 06 أيلول 2020 10:53 ص

عماد مجهول

مصدر: تكليف اللواء الركن عماد مجهول بقيادة عمليات سومر 06 أيلول 2020 09:51 ص

التعليقات