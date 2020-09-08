البعيجي يطالب رئيس الوزراء بتدخل شخصي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين

طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا والايعاز الى الجهات المختصة بصرف جميع مستحقات الفلاحيين الذين سلمو محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير الى الدولة وباسرع وقت ممكن.



وقال في بيان ان : الموسم الزراعي قد انتهى والعام الحالي شارف على الانتهاء والفلاح يعاني عدم استلام استحقاقة المالي بعد تسويق محصولة الزراعي للدولة ولم يجني غير المواعيد التي تعطى له من قبل وزارة التجارة .



واضاف البعيجي ان : قطاع الزراعة من اهم القطاعات في الدولة خصوصا بعد حصول الاكتفاء الذاتي من السلة الغذائية للمواطن وعدم الحاجة الى الاستيراد من خارج البلد كما كان يحصل سابقا وبعد امتلاء مخازن وسايلوات وزارة التجارة بمحصولي الحنطة والشعير صار لزاما على الجهات المعنية بدفع مستحقات الفلاح بدون اي تاخير .



واشار الى ان : التاخر بصرف مستحقات الفلاح هو ضرب للقطاع الزراعي بالبلد واستهداف مباشر للمزارع العراقي لايقافه عن الزراعة وهذا الامر حذرنا منه كثيرا لذلك نامل من رئيس الوزراء انصاف الفلاحيين وصرف مستحقاتهم وهي ليست منة وانما حقهم الطبيعي بعد تسليم محاصيلهم الزراعية .



