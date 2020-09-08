الدهلكي يطالب الكاظمي بانهاء تكليف سعد كمبش برئاسة ديوان الوقف السني





طالب عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بانهاء تكليف سعد كمبش برئاسة ديوان الوقف السني.



و دعا في بيان رئيس مجلس النواب وممثلي المكون السني لتقديم اسماء ثلاثة مرشحين في اسرع وقت ممكن الى رئيس مجلس الوزراء لاختيار الأنسب منهم لشغل المنصب وبما يتناسب واهمية الموقع وحساسيته.



وقال الدهلكي ان : منصب رئيس ديوان الوقف السني موقع حساس ومهم وبحاجة الى شخصية بمواصفات معينة للتصدي لهذا الواجب، مبينا ان : تكليف سعد كمبش سابقا بمهام رئيس ديوان الوقف السني لم يكن دستوريا او قانونيا على اعتبار انه لم يكن بالأصل موظفا في الوقف كي يتم تكليفه بهذا المنصب.



وأضاف ان : الأمر الآخر يرتبط بطريقة إدارته للوقف بالفترة الماضية حيث كان للأسف الشديد متخبطا في عمله ولم يقدم للوقف ما يتلاءم واهمية الموقع، لافتا الى ان : الأمر الثالث والأهم هو كونه لم يكن مرشحا من الشخصيات والمؤسسات الممثلة للمكون بصفتهم الجهة المعنية رسميا وقانونيا في ترشيح المكلفين لتولي رئاسة الوقف السني.



واكد الدهلكي، ان : هذه المطالبة من قبلنا لاتمثل اي موقف او استهداف شخصي لسعد كمبش بل هي نظرة عليا للمصالح الوطنية وضرورة وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب في مرحلة الإصلاح التي يسعى الجميع للمضي بها بالمرحلة المقبلة.



وكانت النائبة سميعة الغلاب اعلنت امس عن تحضيراتها لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش لوجود ملفات فساد كثيرة وهدر بأموال الديوان.