نائب: الدوائر الانتخابية ستختلف من محافظة لأخرى وفق مجموعة عوامل

قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، إن بعض الأطراف تتركز في منطقة معينة وتحاول أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة من اجل كسب اكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة.



وأضاف أن هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن الدوائر الانتخابية، حيث هناك من يحاول جعل المحافظة اكثر من دائرة، في حين تعمل بعض الأطراف على جعل المحافظة دائرة واحدة.



وبين أن أكثر من حل يتوفر للدوائر الانتخابية لخدمة المحافظات بما يتلائم مع طبيعة كل محافظة والكثافة السكانية، فمن الممكن ان تكون للمحافظة دوائر عديدة في حين قد تكون محافظة أخرى دائرة واحدة.

