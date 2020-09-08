العميري: حان الوقت للتعايش "المشروط" مع فايروس كورونا في العراق

قال عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، اليوم الثلاثاء، إن الوقت حان للتعايش "المشروط" مع فيروس كورونا.



وذكر العميري، في تصريح صحفي، أن "الوقت حان للتعايش المشروط مع فيروس كورونا مع خلال الالتزام بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة، وليس التعايش العشوائي".

وبين أنه "بالضد من اعادة فرض حظر التجوال سواء اكان شاملا أو جزئيا لأنه نفذ بأطر أمنية وليست صحية".



وأضاف العميري، أن "34% من سكان العراق تحت خطر الفقر، واعادة فرض الحظر سيضر بهم"، داعيا الى "تكثيف الوعي لدفع المواطنين إلى الالتزام بالوقاية من اجل دفع وتيرة انتشار الفيروس الى الانخفاض وبالتالي تكون معدلات الاصابة متدنية".



وحدد العميري، الموعد الأقرب لاكتشاف اللقاح الخاص بفيروس كورونا.



وقال العميري في تصريح صحفي، إن "توقعات بعض المنظمات الدولية تشير الى احتمالية حصول عمليات تلقيح عالمية ضد فيروس كورونا قبل منتصف العام المقبل 2021 عبر لقاح فعال وآمن منطقية خاصة وان كل البلدان التي اعلنت عن اكتشاف لقاح للفيروس لا تزال في مراحل التطوير وبعضها وصل الى المرحلة الثالثة بالتجارب السريرية".

وأضاف أن "اي لقاح عالمي لم يعتمد لغاية الان على الرغم من أن روسيا انتهت من المرحلة الثالثة بإعداده واعتماده فعليا هناك، لكن بقي من دون اعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية ولا الاتحاد العالمي للقاحات".

وبين أن "العراق غير مجبر على استيراد اللقاح الروسي قبل اعتماده من الجهات الرسمية دون إجازته عالمياً"، مبينا أن "الوضع الصحي في العراق يتطلب تكثيف الالتزام بالاجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات من اجل تفادي انتشار الفيروس".



