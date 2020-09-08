الشمري: تقارب بوجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، سعي تحالفه لإقرار فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات مهما كلف الأمر.



وقال الشمري في بيان صحفي، إن "هناك تقارب بوجهات النظر بين الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة وسنمضي بإقرار القانون مهما كلف الأمر".



وأضاف الشمري، أن "فقرة الدوائر المتعددة ستضمن حقوق جميع الأقضية والنواحي بعموم البلاد خاصة وأن هناك أقضية لم تشهد تمثيلا منذ عدة دورات انتخابية".



وأوضح أن "القانون سيضمن حق الناخب باختيار من يراه مناسبا لتمثيله وتحقيق ما يصبو اليه".