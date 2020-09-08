عمليات بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل عائلة بالمشتل شرقي بغداد

أعلنت عمليات بغداد، عن تفاصيل قتل عائلة مكونة من خمسة افراد في منطقة المشتل شرقي بغداد، مبينة ان القاتل هو من مواليد 2000 وهو شقيق رب العائلة.



وقالت القيادة في بيان هي" " تفاصيل حادثة قتل العائلة هي. بالساعة 1600 يوم 2020/9/7 حادث قتل ضمن منطقه الامين وهم كل

1-علي جعفر علي حسين المعموري

2-سهاد عبد الحسن بادي

3-زينب علي جعفر

4-سرى علي جعفر

5-عباس علي جعفر

داخل دارهم وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل مدير قسم استخبارات فق1 وبأمرة مدير استخبارات ل1 وضابط استخبارات ف3 وضابط استخبارات ف1 تم جمع المعلومات ومتابعه الكامرات وبالساعه 1700 بتاريخ 2020/9/7 تم التعرف على الشخص المنفذ وهو ابن اخ المقتول المتهم (محمد حسن جعفر المعموري)

