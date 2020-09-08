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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 08 أيلول 2020 11:23 ص

مقتل إرهابيين اثنين والقبض على آخرين بعملية إنزال جوي في كركوك

انزال جوي
أعلنت خلية الاعلام الامني مقتل ارهابيين اثنين  والقبض على   اثنين اخرين بعملية انزال جوي لقوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات التحالف في كركوك.

 وقالت في  بيان  انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من جهاز المخابرات الوطني، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في قرية طالعة الدهن الثانية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، تم خلالها قتل إرهابيين إثنين من عناصر عصابات داعش وإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين.
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