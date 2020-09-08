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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 11:20 ص

إصابة وزير المالية في إقليم كردستان بكورونا

اصابة وزير المالية في اقليم كردستان بكورونا
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان عن اصابة وزيرها اوات شيخ جناب  بفايروس كورونا .

وقالت الوزارة في بيان  بحسب موقع  الاتحاد الوطني الكردستاني ، انه اثناء اجراء فحوصات فايروس كورونا قبل زيارة الوفد المفاوض لاقليم كردستان الى بغداد، تبين ان وزير المالية اوات شيخ جناب مصاب بالفايروس ".

واضافت ، ان وزير المالية لن يشارك في زيارة الوفد المفاوض للاقليم الى بغداد اليوم الثلاثاء ". 
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