إصابة وزير المالية في إقليم كردستان بكورونا

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان عن اصابة وزيرها اوات شيخ جناب بفايروس كورونا .



وقالت الوزارة في بيان بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ، انه اثناء اجراء فحوصات فايروس كورونا قبل زيارة الوفد المفاوض لاقليم كردستان الى بغداد، تبين ان وزير المالية اوات شيخ جناب مصاب بالفايروس ".



واضافت ، ان وزير المالية لن يشارك في زيارة الوفد المفاوض للاقليم الى بغداد اليوم الثلاثاء ".