الكاظمي يوجّه بإرسال فريق طبي إلى أربيل لمتابعة حالة المدرب ناظم شاكر

وصل إلى محافظة أربيل فريق طبي مكلف من قبل وزير الصحة للإشراف على الحالة الصحية للمدرب ناظم شاكر المصاب بفيروس كورونا بناء على توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان إن "هذه الالتفاتة من قبل رئيس مجلس الوزراء تؤكد المكانة الكبيرة لقطاعي الشباب والرياضة، واهتمامه بالنجوم الذين خدموا المنتخبات الوطنية ورفعوا اسم العراق عاليا في المحافل الدولية.

واضاف أن "رئيس الوزراء قدم شكره لحكومة إقليم كردستان ووزارتي الشباب والصحة في الإقليم والمسؤولين الذين لم يدخروا جهدا، إلا ووضعوه من أجل مد يد العون وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للكابتن ناظم شاكر".