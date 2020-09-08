مع ارتفاع إصابات كورونا.. العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم ويستأنف المسابقات الرياضية

يشهد العراق ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجل 4314 حالة إصابة جديدة، ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد 264 ألف حالة.

بينما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إنه سيتم إعادة فتح المنافذ الحدودية البرية والمطاعم والفنادق واستئناف المسابقات الرياضية دون جماهير، وذلك بعد أيام من تسجيل البلاد أعلى زيادة إصابات بكورونا.

وقال الكاظمي في بيان: تمت الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية حصرا طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية.

وأضاف أن على المطاعم والفنادق الخمسة نجوم تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية.

وصرح الكاظمي إنه يمكن للمؤسسات الحكومية أن تعيد ما يصل إلى 50 بالمئة من العاملين.

وأكد أنه سيتم السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر.

كما أن استئناف المسابقات الرياضية سيكون بحلول 12 سبتمبر دون حضور الجمهور.



وكانت وزارة الصحة أعلنت أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة برصد 5036 حالة وسط استمرار انتهاك العراقيين لقواعد إجراءات العزل العام.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 4314 إصابة جديدة يوم الاثنين و77 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 264684 وإجمالي الوفيات إلى 7589.

وقال وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، إن "الأيام التي ستسبق انطلاق الانشطة، ستكون فرصة أمام الأندية والاتحادات الرياضية ومنتديات الشباب والرياضة ومدارس الموهبة الرياضية للتهيئة والاستعداد لعودة الأنشطة بشكل رسمي".

ولم يعلن البيان إذا ما كان سيسمح للجمهور بالعودة لمشاهدة المباريات، خاصة كرة القدم التي تشهد عادة حضورا كبيرا للمشجعين.

وشهدت الأيام الماضية إصابة المدرب واللاعب الدولي السابق، ناظم شاكر، بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية، فيما توفي نتيجة للفيروس أيقونة الكرة العراقية، اللاعب أحمد راضي، واللاعب والمدرب المعروف علي هادي.

وأكد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس بعثتها، أدهم إسماعيل، أن منظمته ووزارة الصحة والبيئة تمكنتا من تقليل الوفيات إلى حدود 3 في المئة وهو أقل من المعدل العالمي.

وقال إسماعيل في تصريح صحفي، إن "الوضع في العراق مقلق كما أن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة تأخر الفحوصات، فضلاً عن التجمعات".



وشهدت الأيام الماضية تجمعات بشرية كبيرة خلال زيارة عاشوراء في كربلاء، التي شهدت حضورا يقدر بأكثر من مليون زائر.

وأضاف إسماعيل "نتوقع زيادة الإصابات لكن طالما لا يزيد عن الاعتيادي فذلك مؤشر جيد".

وكانت وزارة الصحة قد قالت إن العراق سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا، يوم الجمعة، برصد 5036 حالة وسط استمرار انتهاك العراقيين لقواعد إجراءات العزل العام.





