عملية أمنية موسعة لمواجهة الإرهابيين: سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.. مقتل اثنين من قادة داعش الإرهابي

بدأت القوات الأمنية عملية موسعة لضبط عناصر داعش الإرهابي المتورطين في تنفيذ العمليات الإرهابية في عدة مدن عراقية، في الوقت الذى تستمر فيه أزمة سقوط الصواريخ في بغداد.

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية فى بيان صحفي، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي".

وأشارت خلية الإعلام الأمني الحكومية إلى أن صاروخاً سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدني، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية، ولفتت إلى أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربي العاصمة بغداد.

بدورها نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب، عملية مباغتة استندت إلى جُهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة داعـش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك.

كما نفذت قوة خاصة أخرى مهمة نتج عنها إلقاء القبض على عُنصرين خطيرين من عصابات داعش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة.

وبدأت قطعات من فرقة الرد السريع في العراق عملية أمنية في محافظة ميسان ضمن الخطة الأمنية الخاصة بنزع السلاح غير المرخص والقبض على مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات توقيف من محكمة جنايات ميسان.

وبدأت قطعات الفرقة بعمليات التفتيش في قضاء المجر وقد مكنتها عمليات التفتيش هذه من القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء يجري البحث عنهم حاليا كما تمكنت من مصادرة أكثر من 30 قطعة سلاح غير مرخص.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني: "بعد أن باشرت قطعات قوات الرد السريع، بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش قضاء المجر الكبير ومركز القضاء في محافظة ميسان، تمكنت القوة المنفذة للواجب من العثور على 31 بندقية مختلفة الأنواع، ضمنها 3 بندقية صيد، و3 مسدسات و25 مخزن بندقية، كما ألقت القبض على 4 مطلوبين وفق مواد مختلفة، كما حجزت 4 عجلات لا تحمل أرقاما وأوراقا ثبوتية".

وقال الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق ثائر البياتي، إن السلاح المتفلت هو سلاح تابع للميليشيات، مضيفا أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تحل تلك الميليشيات وتجردها من أسلحتها.

وأوضح الأمين العام لمجلس العشائر العربية في العراق أن الميليشيات هي الجهة المسؤولة عن الفوضى الأمنية واستهداف المقار الدبلوماسية والسيادية في العراق، محذرا من أن سلاح الميليشيات هو الأخطر في الساحة العراقية.