الداخلية تعلن القبض على قاتل العائلة المكونة من 5 أفراد شرقي بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على متهم بقتل عائلة في منطقة الأمين ببغداد.



وذكر اعلام الوزارة في بيان، أن "قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ووكالة الاستخبارات، تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم على قتل عائلة مكونة من ٥ أفراد ( اب وام و٣ أطفال) في منطقة الأمين ببغداد".



وأضاف، أن "هذه القوة نجحت في التحرك الفوري والسريع والقبض على الجاني الذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بارتكابه الجريمة"، مؤكدا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه".

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