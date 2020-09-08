الاقتصاد النيابية: حكومة الكاظمي لم تفِ بوعودها إزاء “الورقة الاقتصادية”

أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، ، بان حكومة الكاظمي لم تف بوعودها في تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي.

وقال اللامي ، ان “حكومة الكاظمي وعدت عقب توليها مهامها الرسمية بتقديم ورقة اصلاح اقتصادية شاملة للوضع العراقي بعد مرور 3 اشهر لكن حتى الان لم تف الحكومة بوعودها ولم تقدم اي شي رسمي حيال الورقة الاقتصادية.

واضاف، انه “لم يحصل اي اصلاح اقتصادي في البلاد حتى الان مبينا ان الورقة الاصلاحية الاقتصادية مهمة للغاية لبيان مسار العمل الحكومي وخطواتها مؤكدا ضرورة ان يكون هناك ورقة اصلاح تقدم للبرلمان من اجل دراستها واقرارها مشيرا الى ان تاخر الحكومة في تقديمها مؤشر سلبي.