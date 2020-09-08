نائب: تعدد الدوائر الانتخابية سيحقق 3 إيجابيات للعملية السياسية

اكد عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر ، بان موقف تحالفه ثابت حيال تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وقال فاخر ، ان “تحالف سائرون موقفه ثابت حيال دعم تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية باعتباره مشروعنا من خلال اجراء الانتخابات القادمة لانها ستحمل 3 ايجابيات في ان واحد وهي تعطي مرونة اكبر للناخبين في اختيار مرشحيهم سواء اكانوا ساسة او مستقلين او ناشطين وتؤمن اطار المساواة وتدفع الى مشاركة اكبر بالعملية الانتخابية ناهيك عن اعطاء الثقة بالانتخابات لانها ستحد من التزوير او محاولات الهيمنة على المشهد.



واشار، الى ان “النقاشات لاتزال مستمرة في تحديد عدد الدوائر في المحافظات لان المؤكد بان تعدد الدوائر والترشيح الفردي واختيار اعلى الاصوات اطر ثابتة لانها ستعزز العملية الانتخابية بشكل اكبر.