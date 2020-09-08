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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 09:13 ص

نائبة تعلن أنها تحضر لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني بسبب ملفات الفساد

سميعة الغلاب

اعلنت النائبة سميعة الغلاب  انها تحضر لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش لوجود ملفات فساد كثيرة وهدر بأموال الديوان.

وعبرت الغلاب في بيان عن بالغ أسفها لاستمرار كمبش بمنصب رئاسة الوقف السني رغم أن تكليفه كان لتسيير الأعمال لمدة شهر، لكن رئيس الوزراء مدد له وبقي في المنصب رغم انه لم يكن موظفا او له خدمة او خبرة في اي مجال.

ولفتت الى امتلاكها لملفات فساد كثيرة بصرفيات رئيس الديوان واهداره للمال العام وملفات تخص العقود والايرادات والعقارات التابعة للوقف السني، مشيرة إلى أنها ستقدم طلب الاستجواب إلى رئيس مجلس النواب حين اكتمال الملفات من الناحية القانونية والموضوعية للجنة المشكلة في الامانة العامة  لمجلس النواب.
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