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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 09:09 ص

جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية

وزير المالية علاوي

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري عن جمع  اللجنة  تواقيع لاستجواب وزير المالية .

وقال في بيان ان اللجنة والبرلمان كجهة رقابية لم تلمس خطوات ايجابية للوزارة في مجال الاصلاح المالي وزيادة ايرادات الدولة خلال الفترة الحالية وللفترة المقبلة".

واضاف الجبوري:" ان الوزير يطالب بالاقتراض مرة اخرى لتوفير الرواتب خاصة بعد اعلانه باجتماع حضره رئيس اللجنة عدم القدرة على توفيرها .متسائلا اين عائدات الكمارك والمنافذ ؟ واين خطوات الاصلاح المالي؟"


واوضح ان اللجنة لديها مقترحات للإصلاح المالي سيتم تقديمها .رافضا وبشدة باسم اللجنة اية استجابة لطلب وزير المالية لسحب الاحتياطي المالي لتوفير الرواتب والذي معناه انهيار الاقتصاد والعملة المحلية.

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