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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 09:07 ص

الكاظمي يبحث مع برهم صالح التحضيرات للانتخابات المبكرة

الكاظمي يبحث مع برهم صالح التحضيرات للانتخابات المبكرة
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح التحضيرات للانتخابات المبكرة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان  الكاظمي، استقبل بمكتبه ، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها   .

 واشار البيان الى ان الكاظمي والدكتور برهم صالح  ناقشا الإجراءات والاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي.
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