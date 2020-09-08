بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة جبهة الإنقاذ تطالب البرلمان بإقرار استخدام البطاقة البايومترية للحد من التزوير بالانتخابات خروقات وثغرات بعملية الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة قائممقام الموصل: متنفذون يستغلون العطل للتجاوز على أراضي الدولة برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي صحيفة بريطانية: لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في العراق الذي يحتاج بشدة إلى الأطباء العشائر العربية تطالب الكاظمي بحل الميليشيات وتجريد سلاحها الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 08 أيلول 2020 02:36 ص

فُحش أتباع الملالي.. عيسى قاسم: الإرهابي خامنئي حسين العصر!!

عيسى قاسم والسيستاني

مراقبون: عيسى قاسم مجرم على طريقه إمام الفحش خامنئي وتشبيهاته ينبغي أن يحاكم عليها

في واحدة من الأكاذيب الفجة والضلالات التي يروجونها أمام أتباعهم لم يجد الإرهابي عيسى قاسم – البحرين- وصفا يصف به الارهابي الأكبر خامنئي سوى أنه حسين العصر! قبحه الله.
وهو ما أثار استياء الكثيرين لتشبيه حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بهذا الارهابي صاحب التاريخ في السفح والقتل والاغتيالات.
 وكان قد دعا الإرهابي، "عيسى قاسم" الى ضرورة صبّ الجهود لدعم حكومة ولاية الفقيه المجرمة، مؤكّداً على ان خامنئ هو بمثابة حسين عصرنا!!
وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الارهابي قاسم قال: ان ايران اليوم تتمتع بنعمة قيادة ولي الفقيه، وان نصرته بمثابة نصرة الامام الحسين عليه السلام قبحه الله.


وأردف الارهابي تأكيدا لحقارته وفحش تشبيهاته بالقول: "ان ايران الاسلامية اليوم تنفرد بنعمة زعامة ولاية الفقيه والتي تقوم بنصرة الاسلام وهي نفسها نصرة الامام الحسين(ع)، وان الايمان بولاية الامام الحسين(ع) يصدق بالولاء الصادق لولي الفقيه، انه حسيني ويقف اليوم امام الآلاف من امثال يزيد في العالم!!!
ورد مراقبون، على عيسى قاسم بالقول انه ليس اكثر من ارهابي مأفون لا قيمة له. وتصريحاته وتشبيهاته التي تجاوز فيها كان ينبغي محاكمته عليها.
فخامنئي هو دجال العصر وسفاح العصر. وإن كان قاسم لا يرى الاعتراضات على شخص المرشد الغرهابي في الخارج. فلينظر الى اعتراض 80 مليون إيراني عليه في الداخل بسبب فساده ونهبه مقدرات ايران على مدى 30 سنة.
أ.ي

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الثلاثاء، 08 أيلول 2020 02:37 ص
إقرأ ايضا
خامنئي

التطبيع مع إيران هو الخطر الحقيقي وفيه فناء الأمة.. فاروق يوسف يفند أكاذيب طهران 08 أيلول 2020 01:25 ص

المالكي والنجيفي

تقرير| تحركات مشبوهة خلف الكواليس من جانب نوري المالكي وآخرين للعبث بالدوائر الانتخابية 08 أيلول 2020 01:01 ص

محمود عباس وظريف

مجلس التعاون الخليجي يظهر لمحمود عباس العين الحمراء: عليك الاعتذار ولا نقبل المزايدة 07 أيلول 2020 11:35 م

خامنئي وحماس

خامنئي والاتجار بالقضية الفلسطينية.. "تاجر النخاسة" الذي قتل مليون سني بالعراق وسوريا 07 أيلول 2020 10:56 م

ميليشيات

ميليشيات إيران تواصل تحدي الدولة العراقية.. وتحالف سني يتوقع الصدام مع القوات الأمنية 07 أيلول 2020 12:26 م

كورونا في العراق

بعد وفاة أكثر من 7 آلاف عراقي بكورونا.. مجلس النواب يستدعي وزير الصحة 07 أيلول 2020 12:07 م

بارزاني والحلبوسي

الملفات العالقة بين بغداد وكردستان.. هل ينجح الحلبوسي في حلها؟ 07 أيلول 2020 11:25 ص

برهم صالح وماكرون

مراقبون: فرنسا تستطيع مساعدة بغداد نحو تعزيز دور الدولة العراقية والمحافظة على سيادتها 07 أيلول 2020 11:15 ص

التعليقات