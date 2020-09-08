فُحش أتباع الملالي.. عيسى قاسم: الإرهابي خامنئي حسين العصر!!

مراقبون: عيسى قاسم مجرم على طريقه إمام الفحش خامنئي وتشبيهاته ينبغي أن يحاكم عليها



في واحدة من الأكاذيب الفجة والضلالات التي يروجونها أمام أتباعهم لم يجد الإرهابي عيسى قاسم – البحرين- وصفا يصف به الارهابي الأكبر خامنئي سوى أنه حسين العصر! قبحه الله.

وهو ما أثار استياء الكثيرين لتشبيه حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بهذا الارهابي صاحب التاريخ في السفح والقتل والاغتيالات.

وكان قد دعا الإرهابي، "عيسى قاسم" الى ضرورة صبّ الجهود لدعم حكومة ولاية الفقيه المجرمة، مؤكّداً على ان خامنئ هو بمثابة حسين عصرنا!!

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الارهابي قاسم قال: ان ايران اليوم تتمتع بنعمة قيادة ولي الفقيه، وان نصرته بمثابة نصرة الامام الحسين عليه السلام قبحه الله.



وأردف الارهابي تأكيدا لحقارته وفحش تشبيهاته بالقول: "ان ايران الاسلامية اليوم تنفرد بنعمة زعامة ولاية الفقيه والتي تقوم بنصرة الاسلام وهي نفسها نصرة الامام الحسين(ع)، وان الايمان بولاية الامام الحسين(ع) يصدق بالولاء الصادق لولي الفقيه، انه حسيني ويقف اليوم امام الآلاف من امثال يزيد في العالم!!!

ورد مراقبون، على عيسى قاسم بالقول انه ليس اكثر من ارهابي مأفون لا قيمة له. وتصريحاته وتشبيهاته التي تجاوز فيها كان ينبغي محاكمته عليها.

فخامنئي هو دجال العصر وسفاح العصر. وإن كان قاسم لا يرى الاعتراضات على شخص المرشد الغرهابي في الخارج. فلينظر الى اعتراض 80 مليون إيراني عليه في الداخل بسبب فساده ونهبه مقدرات ايران على مدى 30 سنة.

أ.ي