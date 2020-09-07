بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 08 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة جبهة الإنقاذ تطالب البرلمان بإقرار استخدام البطاقة البايومترية للحد من التزوير بالانتخابات خروقات وثغرات بعملية الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة قائممقام الموصل: متنفذون يستغلون العطل للتجاوز على أراضي الدولة برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي صحيفة بريطانية: لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في العراق الذي يحتاج بشدة إلى الأطباء العشائر العربية تطالب الكاظمي بحل الميليشيات وتجريد سلاحها الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 07 أيلول 2020 11:35 م

مجلس التعاون الخليجي يظهر لمحمود عباس العين الحمراء: عليك الاعتذار ولا نقبل المزايدة

محمود عباس وظريف
مراقبون: عباس فقد البوصلة واتفاق الإمارات- إسرائيل اتفاق سلام دعمه العالم كله

اتسمت المواقف الاستعراضية، من جانب محمود عباس أبو مازن بالسخف وعدم المسؤولية خلال الفترة الأخيرة. بعدما زايد فيها ويقال إنه يريد توجيه أنظار إيران اليه. وهاج عباس وماج ووجه انتقادات سافرة وغير مقبولة للإمارات العربية بعد الاتفاق الاماراتي- الاسرائيلي، من جانب قيادات تعمل بجواره.
وكأنه مطلوبا من العالم كله أن يتحجر وراء فشله على مدى عقدين، والانقسام الفلسطيني على مدى 14 عاما كاملة وانفراد حركة حماس بقطاع غزة.
من جانبه طالب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار لدول الخليج بعدما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي، من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول الخليج. وبين الحجرف أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب اعتذارا رسميا عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك، التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية.
واستهجن الحجرف، ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني مطالبا القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في الاجتماع، على رأسها، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة والتي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق.
واستذكر أمين عام المجلس، ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد الحجرف في بيان نشرته "إرم نيوز" أن تلك المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابله للتشكيك والمزايدة عليها، فتاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيدا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة، من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام.
 مراقبون وصفوا بيان الحجرف بأنه "العين الحمراء" الحقيقية من جانب دول مجلس التعاون الخليجي للفلسطينيين، الذي أساءوا الأدب ولا يعرفون ما يتفوهون به. والاتفاق الإماراتي- الاسرائيلي هو اتفاق سلام دعمه العالم كله.. فلما الاعتراض عليه؟
أ.ي
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عيسى قاسم والسيستاني

فُحش أتباع الملالي.. عيسى قاسم: الإرهابي خامنئي حسين العصر!! 08 أيلول 2020 02:36 ص

خامنئي

التطبيع مع إيران هو الخطر الحقيقي وفيه فناء الأمة.. فاروق يوسف يفند أكاذيب طهران 08 أيلول 2020 01:25 ص

المالكي والنجيفي

تقرير| تحركات مشبوهة خلف الكواليس من جانب نوري المالكي وآخرين للعبث بالدوائر الانتخابية 08 أيلول 2020 01:01 ص

خامنئي وحماس

خامنئي والاتجار بالقضية الفلسطينية.. "تاجر النخاسة" الذي قتل مليون سني بالعراق وسوريا 07 أيلول 2020 10:56 م

ميليشيات

ميليشيات إيران تواصل تحدي الدولة العراقية.. وتحالف سني يتوقع الصدام مع القوات الأمنية 07 أيلول 2020 12:26 م

كورونا في العراق

بعد وفاة أكثر من 7 آلاف عراقي بكورونا.. مجلس النواب يستدعي وزير الصحة 07 أيلول 2020 12:07 م

بارزاني والحلبوسي

الملفات العالقة بين بغداد وكردستان.. هل ينجح الحلبوسي في حلها؟ 07 أيلول 2020 11:25 ص

برهم صالح وماكرون

مراقبون: فرنسا تستطيع مساعدة بغداد نحو تعزيز دور الدولة العراقية والمحافظة على سيادتها 07 أيلول 2020 11:15 ص

التعليقات