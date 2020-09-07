بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 07 أيلول 2020
آخر الأخبار
كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة جبهة الإنقاذ تطالب البرلمان بإقرار استخدام البطاقة البايومترية للحد من التزوير بالانتخابات خروقات وثغرات بعملية الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة قائممقام الموصل: متنفذون يستغلون العطل للتجاوز على أراضي الدولة برشلونة يعرض 80 مليون يورو لضم صديق ميسي الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي صحيفة بريطانية: لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في العراق الذي يحتاج بشدة إلى الأطباء العشائر العربية تطالب الكاظمي بحل الميليشيات وتجريد سلاحها الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 07 أيلول 2020 04:32 م

كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض

جمال كوجر

أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، أن مشروع موازنة 2021 لا يتضمن نصاً قانونياً يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي.


وقال كوجر، إن “تضمين الاقتراض الخارجي والداخلي في مشروع قانون موازنة 2020 جاء نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد”، مبينا أن “أسعار النفط بدأت بالتعافي عالميا”.
وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ليس بحاجة لقرار الاقتراض الداخلي او الخارجي لأنه سيكبل الاقتصاد العراقي، ويضيف مزيداً من المواقف الصعبة لإيفاء تلك القروض”.


وكان مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، رجح في وقت سابق، وصول موازنة عام 2020 إلى مجلس النواب في منتصف الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن البرلمان يحتاج أسبوعين لتمرير الموازنة والتصويت عليها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شيروان جمال أغا الدوبرداني

الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة 07 أيلول 2020 04:27 م

انتخابات العراق

جبهة الإنقاذ تطالب البرلمان بإقرار استخدام البطاقة البايومترية للحد من التزوير بالانتخابات 07 أيلول 2020 04:17 م

مصطفى الكاظمي

خروقات وثغرات بعملية الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة 07 أيلول 2020 04:08 م

زهير الأعرجي-نائب-سابق-و-قائممقام-الموصل

قائممقام الموصل: متنفذون يستغلون العطل للتجاوز على أراضي الدولة 07 أيلول 2020 03:55 م

مصطفى-الكاظمي-1

الكاظمي يوجه بالتحقيق في قصف مطار بغداد الدولي 07 أيلول 2020 03:43 م

القوات الأمنية

الوائلي: الصحراء والشريط الحدودي الغربي يهدد أمن العراق 07 أيلول 2020 02:56 م

20200322023609

الصحة النيابية: العودة للحظر الشامل لن تحقق اختلافاً في مستوى عدد اصابات كورونا 07 أيلول 2020 12:38 م

كورونا العراق 09

وزير الصحة: العراق سيكون أول بلد يستورد لقاح كورونا 07 أيلول 2020 12:36 م

التعليقات