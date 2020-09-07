كوجر : موازنة 2021 لاتتضمن نصاً يسمح للحكومة بالاقتراض

أكد عضو مجلس النواب عن اللجنة المالية، جمال كوجر، أن مشروع موازنة 2021 لا يتضمن نصاً قانونياً يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي.



وقال كوجر، إن “تضمين الاقتراض الخارجي والداخلي في مشروع قانون موازنة 2020 جاء نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد”، مبينا أن “أسعار النفط بدأت بالتعافي عالميا”.

وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ليس بحاجة لقرار الاقتراض الداخلي او الخارجي لأنه سيكبل الاقتصاد العراقي، ويضيف مزيداً من المواقف الصعبة لإيفاء تلك القروض”.



وكان مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، رجح في وقت سابق، وصول موازنة عام 2020 إلى مجلس النواب في منتصف الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن البرلمان يحتاج أسبوعين لتمرير الموازنة والتصويت عليها.