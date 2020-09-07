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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 07 أيلول 2020 04:27 م

الدوبرداني: جهات سياسية تضغط على القوى للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة

شيروان جمال أغا الدوبرداني

أكد النائب شيروان الدوبرداني، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تلقي نواب تهديدات لإجبارهم بحسبه على اتخاذ موقف معين بخصوص أحد القوانين.

وقال الدوبرداني في مقابلة متلفزة، إن "ملف اعتماد الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات معقد جداً ، هناك 12 مليون عراقي بدون بطاقة بايومترية وايضاً هناك دوائر انتخابية غير مسجلة في وزارة التخطيط والاحصاء السكاني غير موجود ولو اعتمدنا احصائية 2010 فالملايين من الناخبين سيحرمون من حقهم في التصويت وايضاً هناك مشكلة المناطق الكردستانية خارج الإقليم ومشكلة تتعلق بـ 2 مليون عراقي بلغوا السن القانونية للتصويت ولم تحدث بياناتهم".

ورأى أنه "بسبب هذه التعقيدات لا نعتقد إن الانتخابات ستجري في الموعد الذي حدده الكاظمي في 6 حزيران من العام المقبل".

وأكد إن "غالبية النواب تسلموا رسائل عبر الواتس آب الفايبر تهددهم عبر ارقام مجهولة بوجوب التصويت على مقترح الدوائر المتعددة واجراء الانتخابات بدون اجهزة تسريع واعتماد العد والفرز اليدوي".

وأشار إلى أن "هناك جهات سياسية تضغط على القوى السياسية للتصويت على قانون الانتخابات عبر الدوائر المتعددة والحزب الديمقراطي اقترح اجراء الانتخابات باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة".

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